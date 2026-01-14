【ワシントン共同】トランプ米政権は13日、イスラム組織「ムスリム同胞団」のエジプト、レバノン、ヨルダン各支部を「特別指定国際テロリスト」に指定したと発表した。パレスチナ自治区ガザのイスラム組織ハマスを支援するなどし、米国や同盟国の安全保障上の脅威になっていると非難した。米国務省は、レバノン支部がハマスやレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラと連携してイスラエルを攻撃したなどとして「外国テロ組織」にも