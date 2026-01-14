広島・中村奨成外野手（26）が13日、広島県福山市内で自主トレを公開した。昨季は自己最多104試合に出場し打率・282、9本塁打と飛躍。9年目の今季は、自身初の開幕スタメン、全試合出場、打率3割を目標に掲げた。昨年10月に手術した右足首の状態も万全で「明日からキャンプでもいいくらいに仕上がってる」と強調。バランス感覚を養うトレーニングも取り入れるなど、さらなる進化を期した。中村奨はやる気に満ちあふれていた。