韓国前大統領、尹錫悦被告（ロイター＝共同）【ソウル共同】韓国で2024年12月に「非常戒厳」を宣言し、内乱首謀罪に問われた前大統領、尹錫悦被告の論告求刑公判が14日未明に結審し、ソウル中央地裁は2月19日に判決を言い渡すと発表した。尹被告は最終意見陳述で戒厳令宣言は「大統領権限の行使で内乱ではない」と改めて主張し、起訴内容を全面的に否認した。弁護人は公訴棄却を求めた。一連の内乱事件の中心となる裁判。特別