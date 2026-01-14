ブンデスリーガ 25/26の第17節 シュツットガルトとアイントラハト・フランクフルトの試合が、1月14日02:30にMHPアレーナにて行われた。 シュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、エルメディン・デミロビッチ（FW）、クリス・ヒューリッヒ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアイントラハト・フランクフルトは堂安 律（MF）、ユネス・エブヌタリブ（FW）、アンスガ}