元韓国代表サッカー選手と女優の間に生まれ、過去には芸能事務所からスカウトを受けたことでも知られる女子プロゴルファーのソン・ジア。その洗練された美貌が、改めてファンの視線を集めている。【写真】韓国美人ゴルファー、童顔グラマラスの密着ウェアきっかけとなったのは、母で女優のパク・ヨンスが最近、自身のインスタグラムに投稿した一枚だ。パク・ヨンスは「一人で育てる時はとても悲しくて大変で、真っ暗な長いトンネル