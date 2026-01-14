FAカップでの活躍は、プレミアリーグ次節の起用に影響するだろうか。リーズの田中碧は１月11日、FAカップ３回戦で２部ダービーを相手に躍動した。前半にPK獲得に関与すると、後半には決勝点となる勝ち越しゴールを奪取。３−１で勝利し、ラウンドを突破したチームに貢献している。改めて賛辞を集めた田中だが、プレミアリーグでは先発出場７試合にとどまっている。チャンピオンシップ（２部）では掘り出し物の補強と絶賛され