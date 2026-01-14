気温が20度近くまで上がった北海道コンサドーレ札幌のキャンプ2日目。昨日から一転、午前練習では試合を想定したメニューを多く消化しました。7対7やグラウンドの約3分の2を使って11対11を実施。コーチ陣からは体の向きや受け手へのパスの方向などに指示が飛び川井健太新監督が目指す人もボールも常に動き続けるサッカーの体現へ選手たちへ戦術の浸透が本格化してきました。まずは16日に行われる浦