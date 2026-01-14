◇久米宏さん死去81歳▼日本ハム・栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）訃報を聞いて本当にショックだった。久米さんとはニュースステーションで一緒に仕事をさせていただき、厳しくいろんなことを話してもらった。ある年の日本シリーズの解説だった。自分でも完璧に話せたと思ったとき、久米さんから「分かりやすく、きちんと話すと相手に伝わらない」と指摘された。丁寧に話すとスーッと流れて見ている人に