改善基調にある日韓関係は、首脳同士の頻繁な往来で、安定したものとなりつつある。具体的な協力を積み重ね、後戻りしない強固な関係を築かねばならない。高市首相が、地元・奈良で韓国の李在明大統領と約１時間半会談した。両首脳は、未来志向の日韓関係を目指すことや、対北朝鮮を念頭に、日米韓３か国の安全保障協力を深める方針で一致した。会談で首相は「日韓が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきだ」と述べた