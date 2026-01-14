東京都は新年度、防犯カメラを設置する商店街や自治会向けの補助金について、今年度比で予算額を５割増額する方針を固めた。総額約２０億円とする方向で調整している。「闇バイト」による凶悪事件や都市型水害などが相次ぐ中、費用の９割超を行政が負担して普及を後押しし、地域社会の安全を確保する狙いがある。都内の刑法犯認知件数は２０２４年、９万４７５２件に上った。近年は減少傾向が続いていたが、コロナ禍を経て２２