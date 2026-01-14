高市首相が通常国会冒頭で衆院解散に踏み切る場合、「１月２７日公示―２月８日投開票」の日程を軸に調整していることが１３日、わかった。政府は同日の持ち回り閣議で通常国会を２３日に召集することを決めた。２３日解散―２月８日投開票となれば、その期間は１６日間で戦後最短となる。解散から投開票日までの日数を短くし、２０２６年度予算案の国会審議への影響を抑えたい考えだ。木原官房長官は持ち回り閣議に先立ち、衆