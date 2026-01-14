2月1日号砲の別府大分毎日マラソンの主催者は13日、箱根駅伝で青学大の総合3連覇に貢献した「シン・山の神」、黒田朝日（4年）ら招待選手10人を発表した。黒田は自身が持つ日本学生記録2時間6分5秒の更新が期待される。青学大からは塩出翔太（4年）、宇田川瞬矢（4年）、平松享祐（3年）、体調不良で箱根駅伝を欠場した荒巻朋熙（4年）も一般参加でエントリーした。今秋の愛知・名古屋アジア大会や28年ロサンゼルス五輪の選