1月14日（水）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・葦北郡芦北町小田浦（スピード違反）国道266・・・上天草市松島町阿村（スピード違反）国道266・・・天草市河浦町久留（スピード違反）  ＜午後＞県道・・・荒尾市緑ヶ丘（携帯電話・シートベルト）国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（歩行者妨害）県道・・・天草市五和町城河原（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありませ