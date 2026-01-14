高市首相が検討する衆院選は２月８日投開票の日程が軸となる方向で、異例の短期決戦となる公算が大きくなった。２０２６年度予算案の審議への影響をできるだけ抑え、経済最優先とする政権運営方針との両立を図る狙いからだ。（政治部前田毅郎、薦田大和）解散前提の動き活発首相は１３日、地元の奈良市で開かれた日韓首脳会談後に共同記者発表に臨んだ。衆院解散の検討に入ったとの報道後、初めての取材機会となったが、解散