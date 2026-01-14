独立後、最初に発売したレコード用カートリッジ「AT―1」音響機器メーカーの「オーディオテクニカ」はブリヂストン美術館に勤務していた創業者の松下秀雄が1962年、東京都新宿区でレコード用カートリッジの製造販売を目的に独立したのが始まりだ。オーディオに造詣の深かった松下は美術館でレコードコンサートを開催。音楽家や技術者と親交を深め、納得のいく音を求めて起業した。（共同通信＝出井隆裕記者）カートリッジはレ