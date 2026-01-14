今春の選抜大会出場が有力な智弁学園が１３日、奈良県五條市の同校グラウンドで練習を行った。小坂将商監督（４８）は、ポスティングシステムで巨人から米大リーグ・ブルージェイズに移籍した同校ＯＢの岡本にエールを送った。高卒でプロ入りし、日本を代表する選手となった教え子だが、「メジャーに行くとは思わなかった」という。それでも、「プロの世界でバッティングは通用するなとは思っていた。逆方向にあんなに飛ばす子