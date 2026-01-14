俳優反町隆史（52）が13日、東京・日大芸術学部で、14日から放送のフジテレビ系主演ドラマ「ラムネモンキー」（水曜午後10時）の制作発表会見に登壇した。同作の舞台は現代。1988年、カンフー映画製作に夢中だった中学時代を過ごし、51歳を迎えて「こんなはずじゃなかった」と人生に行き詰まりを感じていた吉井雄太（反町）、藤巻肇（大森南朋）、菊原紀介（津田健次郎）の同級生3人が、少年時代を過ごした街で発生した、ある事件