巨人の甲斐拓也捕手（３３）が１３日、地元の大分市内で行っている自主トレを公開した。ソフトバンクからの移籍１年目だった２５年は夏場の右手中指の骨折もあり、６８試合の出場と不本意な成績に終わった。年間通して活躍するために、減量にも着手して肉体改造中。「１年通していいパフォーマンスを続けられるように」と昨季の悔しさを今季にぶつける決意を明かした。すっかり日も傾いた１６時半。ようやく甲斐の１日が終わっ