オリックス・森友哉捕手（３０）が１３日、「超原点回帰」での逆襲を宣言した。チームメートの頓宮らと沖縄・宮古島で自主トレを公開。「１４３試合に出るというのも大事。ずっと１軍に居続ける」と頭を高校球児のような丸刈りにし、初の全試合出場を見据えた。２５年は右脇腹や右太もも裏を痛め、５０試合で打率２割５厘、ともに自己最少の１本塁打、１４打点。「ここ３年間は、けがが続いていた」と食生活も含めてオフの過ご