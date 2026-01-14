阪神のドラフト５位・能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝が１３日、休日返上で汗を流した。新人合同自主トレ休日の兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」。昨年イースタン・リーグで防御率２・６０、１２勝、勝率７割５分、１０２奪三振と投手４冠に輝いた右腕は１人黙々と体を動かした。当日の天候や体の状態次第になるが、第３クール初日の１４日に同４位・早瀬朔投手（１８）＝神村学園＝ら他の新人投手とともに初めてブルペ