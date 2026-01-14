阪神・畠世周投手（３１）が１３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを行い、昨年１２月上旬に千葉・長生郡のスポーツ＆リゾート複合施設「リソルの森」で、巨人・阿部慎之助監督と遭遇した仰天エピソードを明かした。かつて巨人が合宿地として利用したほか、陸上競技やラグビーなどトップアスリートたちが鍛錬の場としてきた同施設。今回、初めて訪れた畠も「走るのとトレーニングメインで」と汗を流した。そんな