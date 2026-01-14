オリックス・森友哉捕手（３０）と大阪桐蔭野球部時代の同期で、現在は希少がんと闘う福森大翔（ひろと）さん（３０）が１３日、親友にエールを送った。頓宮らと自主トレを公開した沖縄・宮古島に駆けつけ、自身もリハビリの一環としてダッシュや腹筋系のメニューを消化。その後は練習のサポート役も務め、森友への思いを明かした。「本当にしんどいトレーニングを毎日続けているんだな…と思って、改めてすごさを感じた」。故