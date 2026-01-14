阪神・才木浩人投手（２７）が１３日、兵庫・尼崎市の２軍施設「ＳＧＬ」で自主トレを公開し、３年連続で規定投球回到達＆防御率１点台を目指す決意を明かした。成し遂げれば、２リーグ制後では２１〜２３年の山本由伸（オリックス）以来、プロ野球史上８人目。セ・リーグでは５５〜５８年（４年連続）の金田正一（国鉄）以来、６８年ぶりの快挙となる。２５年は２４試合に先発して２年連続２ケタの１２勝（６敗）。２４年の防