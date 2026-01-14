俳優の反町隆史、大森南朋、津田健次郎が１３日、東京・練馬区の日本大学芸術学部で、トリプル主演を務めるフジテレビ系連続ドラマ「ラムネモンキー」（１４日スタート、水曜・午後１０時）の制作発表会に出席した。人生に行き詰まった中学時代の同級生３人組がもう一度青春の輝きを取り戻す、笑って泣けるヒューマンコメディー。「コンフィデンスマン」シリーズなどを手掛けた古沢良太氏が脚本を担当する。反町は「（古沢氏は