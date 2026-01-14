グループでの活動を休止していた韓国の世界的人気グループ「ＢＴＳ」が１４日、ワールドツアー開催日程を公式サイトで発表した。「ＢＴＳＷＯＲＬＤＴＯＵＲ」は４月９日に韓国・高陽（コヤン）市でスタート。日本公演は４月１７、１８日に東京ドームで行われる。また日本公演については公式サイトで「ＭＯＲＥＣＩＴＩＥＳＴＯＢＥＡＮＮＯＵＮＣＥＤ２０２７ＪＡＰＡＮ，ＭＩＤＤＬＥＥＡＳＴ＆Ｍ