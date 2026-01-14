歌手の郷ひろみ（70）の母・原武輝代さんが、12日に92歳で死去したことが13日、郷の有料ファンクラブサイトで発表された。通夜は16日午後6時、告別式は17日午前10時から、東京都品川区の桐ケ谷斎場で執り行われ、喪主は郷が務める。一般参列も可能で「郷ひろみをこれまで支えてくださったファンの皆さま、生前お世話になった皆さまに感謝の気持ちをお伝えしたいという故人の意向」によるものだという。