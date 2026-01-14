俳優の反町隆史（52）、大森南朋（53）、津田健次郎（54）が、きょう14日スタートのフジテレビ水10ドラマ 『ラムネモンキー』（毎週水曜後10：00※初回15分拡大）制作発表会見に出席。大森と津田が、反町の“マイペースぶりを暴露した。【集合ショット】どういうポーズ！仲よさげな反町隆史＆津田健次郎ら会見場所はドラマにちなんで、学生たちがキャンパス内で日常的に映画の撮影を行うという日本大学芸術学部で実施され