【ワシントン共同】AP通信は13日、トランプ米政権が領有を目指すデンマーク自治領グリーンランドを巡り、バンス米副大統領とルビオ国務長官が14日にホワイトハウスでデンマークとグリーンランドの代表団と会談すると報じた。