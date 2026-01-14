歌舞伎俳優の中村鶴松（30）が13日、都内で「猿若祭二月大歌舞伎」（2月1日初日、東京・歌舞伎座）の取材会を行った。同公演で鶴松は初代中村舞鶴（まいづる）を襲名し、幹部に昇進する。昇進については昨年の1月に中村勘九郎（44）に直談判。当初は鶴松のまま襲名を考えていたが、名跡を変える決断をした。襲名する名前は勘九郎、十八代目勘三郎さんの妻好江さんらが考案。4つの案の中から勘九郎の祖父十七代目勘三郎さんの俳