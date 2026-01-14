俳優の鈴木亮平（42）が13日放送のTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。自身のおっちょこちょいエピソードを明かした。鈴木は「毎日のようにあるんで…」としながらも「家出るときに水筒に水を入れて、鞄に入れて靴を履いて出かけたんですけど、外出先で探してもないんですよ。でも絶対入れたはずと思って」と語った。夜、帰宅して靴を脱ぎ、靴箱に戻そうとしたら「そこに水筒が入っていた」と明かし「靴を取って水筒を入