プロボクシング前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）が13日、相模原市内の所属ジムで26年初練習を行った。エルナンデス戦で負傷した右目上の傷も癒え、4ラウンドのシャドーで調整。5月に計画される世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との東京ドーム決戦へ、いよいよ本格始動した。昨年12月、サウジアラビアでは世界ランカーのエルナンデスに3―0判定勝ち。前哨戦をクリアした一方