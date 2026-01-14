今年最初のボクシング興行が13日、後楽園ホールで開催され、開場前に興行の安全を祈願するお清め式が執り行われた。昨年8月にはリング禍で2選手が亡くなり、同10月には帝拳ジムが選手の安全対策として「帝拳セーフボクシング・プロジェクト」を発足。興行時に救急科専門医と救急救命士が待機する。日本プロボクシング協会のセレス小林会長は今後、タイトルマッチが行われる全興行で同プロジェクト導入を目指す考えを示した。