【ブンデスリーガ第17節】(メルセデス・ベンツ・アレーナ)シュツットガルト 3-2(前半2-1)フランクフルト<得点者>[シ]エルメディン・デミロビッチ(27分)、デニズ・ウンダブ(35分)、ニコラス・ナルティ(87分)[フ]ラスムス・クリステンセン(5分)、A. Amaimouni-Echghouyab(80分)<警告>[シ]ユリアン・シャボット(56分)、ラモン・ヘンドリクス(90分+3)[フ]アルノー・カリムエンド(9分)、アルトゥール・テアテ(90分+6)