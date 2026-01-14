ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は13日、2日目が終了。本間正則記者担当の「イイ値」は、きょう14日の3日目で中田竜太（37＝埼玉）を指名。上位機とコンビを組んでポイントアップといきたい。中田はからつ→戸田と2節連続優出しての今節入り。成績とは裏腹に中田自身の近況の調整面などの充実度は低い。「うまくいっていないと思う。（昨年9月に）Fを切ったのもあるのか、3カ月くらいリズムも良くな