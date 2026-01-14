ボートレース芦屋のG1「全日本王座決定戦開設73周年記念」は13日、2日目が終了した。きょう14日の3日目、注目は12Rだ。進入に動きはなく枠なり3対3を想定した。本命は絶好枠の峰。当地はG1で6Vと抜群の相性を誇り、当地のイン戦は8連勝中。7R2号艇との好枠デーで、このインは取りこぼすわけにはいかない。スタートから集中を高めて誰も寄せ付けない。気配平凡の松井だが、中外枠勢から強烈に伸びてくる選手が不在。きっちりと