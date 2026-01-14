【4R】チャレンジ断トツのV候補である水沢秀哉が予選4Rを突っ張り先行で堂々と逃げ切った。高い運動能力を発揮し、昨年7月5〜7日の大宮で本格デビュー後は11場所を消化（単発競走＝昨年12月14日の伊東A級チャレンジファイナル＝は除く）し、全て決勝に進出。うち3Vを手にした南関期待のルーキーだ。予選を押し切った水沢は「前回、前橋（2〜4日、決勝戦5着）を走ったせいか、思ったより重かった。体調面は問題ない」と笑顔で