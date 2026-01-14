カージナルスのノーラン・アレナド内野手（34）がダイヤモンドバックスへのトレードが決まった。13日（日本時間14日）、USAトゥデー紙のボブ・ナイチンゲール氏が自身のX（旧ツイッター）で伝えた。アレナドはメジヤー14年目。通算1921安打、353本塁打、1184打点の実績とともに、ゴールドグラブ賞10度を誇る名三塁手。トレード拒否権を持っていたが、同氏によると「拒否権の破棄に合意した」という。今季は107試合に出場。打