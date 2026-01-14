2005年12月25日、羽越本線を走行中の特急「いなほ」が突風により脱線転覆し、5人が命を落とした。事故から約20年、JR東日本はこの悲劇を教訓に強風対策を進化させてきた。慰霊式で語られた経営トップの言葉とともに、事故の背景と安全対策の現在地を検証する。（鉄道ジャーナリスト枝久保達也）約20年前のクリスマスの夜に発生した特急「いなほ」脱線事故2005年は重大な鉄道事故が相次いだ1年だった。3月2日に土佐くろしお鉄道