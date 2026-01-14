気象台は、午前3時58分に、なだれ注意報を八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町、大間町、東通村、風間浦村、佐井村、三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】青森県・八戸市、五所川原市、むつ市、鰺ヶ沢町、深浦町、中泊町などに発表（雪崩注意報） 14日03:58時点青森県では、風雪や大雪、高波、なだれ、低温に注意してください。【なだれ注意報