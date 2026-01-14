高市総理はきのう、韓国の李在明大統領と会談し、中国が日本への軍民両用品の輸出を禁止するなか、経済安全保障の分野で協力していくことを確認しました。高市総理「日韓関係の戦略的重要性について認識を共有し、両国が地域の安定に連携して役割を果たしていくべきとの点を確認しました」高市総理はきのう、地元・奈良で、韓国の李在明大統領とおよそ1時間会談しました。中国が日本に対しレアアースなどを輸出規制の対象とする可