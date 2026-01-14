７人組グループ・なにわ男子が、１４日から全国放映されるＡＯＫＩの新テレビＣＭに出演する。新ＣＭでは７人がスーツを爽やかに着こなし、あいうえお作文を“ＡＯＫＩバージョンで”披露。和気あいあいとした雰囲気で、フレッシャーズに向けてエールを送っている。同社は、なにわ男子を今春に新入学・新入社を迎える「メンズフレッシャーズ」のキャンペーンキャラクターに３年連続で起用。１４日のＣＭ放映に伴い、ＡＯＫＩ