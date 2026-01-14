米津玄師「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、1月14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位をキープし、男性ソロアーティスト歴代単独1位の「連続1位獲得週数」記録を17週連続に伸ばした。【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV週間再生数は1692万9398回。2025年9月29日付から17週連続で週間再生数1000万回を超え、累積再生数は3億2062万3404回を記録している。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9