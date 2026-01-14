Netflixで配信中のアニメーション映画『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』挿入歌の「Golden」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』予告週間再生数は457.1万回（4,571,403回）を記録。累積再生数は1億210.8万回（102,107,640回）を記録した。本作は2025年6月19日に配信開始。同アニメに登場する3人組ガールズグル