宇多田ヒカルの「First Love」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】3億超えを記録した宇多田ヒカル「First Love」MV週間再生数は137.8万回（1,378,111回）を記録。累積再生数は3億95.2万回（300,951,753回）を記録した。本作は、1999年3月10日に宇多田ヒカルの1stアルバム『First Love』のタイトル曲としてリリース。本作が収録されたアルバム