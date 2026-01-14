Mrs. GREEN APPLEの「Soranji」と「点描の唄（feat. 井上苑子）」が、14日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数7億回を突破した。【年間ランキング】ミセスの曲がズラリ！ ストリーミングランキング「Soranji」は映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌で、週間再生数454.9万回（4,549,193回）を記録。累積再生数は7億402.3万回（704,023,210回）となった。「点描の唄（feat. 井上苑子）」は