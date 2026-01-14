7人組グループ・なにわ男子が、AOKIのメンズフレッシャーズキャンペーンキャラクターに起用され新テレビCMは14日から放映開始する。同日午前10時からAOKI公式YouTubeチャンネルでも公開される。【ライブ写真】デビュー発表後…涙を流しながら熱唱するなにわ男子今回、スーツをさわやかに着こなすなにわ男子が、あいうえお作文をAOKIバージョンで披露。フレッシャーズに向けて。なにわ男子らしい、明るく・元気な仲むつまじい雰