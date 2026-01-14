なにわ男子が、14日から全国放送される衣料品メーカー「AOKI」の新テレビCMに出演する。7人は、同社のメンズフレッシャーズキャンペーンのキャラクターに3年連続で就任。CMではスーツを身にまとい、新社会人となるフレッシャーズに向けてあいうえお作文を披露する。明るく仲むつまじい雰囲気で、新生活の1歩を踏み出す人々にエールを送る内容に仕上がった。