アメリカのトランプ大統領は13日、イランの反政府デモの参加者に対し、デモを続けるよう呼びかけました。トランプ大統領は13日、SNSで「イランの愛国者たちよ、抗議を続けて、組織を乗っ取れ」と呼びかけました。「支援はまもなく到着する」とも投稿しましたが、具体的な内容についてはふれていません。さらに「殺害者や虐待者の名前を記録せよ。彼らは大きな代償を払うことになるだろう」と強調しました。また、「デモ参加者に対