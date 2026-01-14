【AFC U23アジア杯第3節】(ジッダ)日本 2-0(前半1-0)カタール<得点者>[日]古谷柊介(30分)、佐藤龍之介(80分)<警告>[日]小倉幸成(45分+1)[カ]アブダッラ・ムギブ・ゲーマー(3分)、アナス・アブドゥルサラーム・アブウェニー(6分)、ハッサン・モハメド・アルガリーブ(24分)、ムバラク・シャナン・ハムザ(40分)└“ロス五輪世代”U-21日本代表がGL3戦10発完封で全勝! 古谷が2戦連続弾、途中出場の佐藤龍之介が今大会3点目