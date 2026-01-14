きょうのポンドドルはＮＹ時間に入ってからのドル高で売りに押されており、１．３４ドル台前半に値を落としている。２１日線で跳ね返された格好となっており、１．３４ドルちょうど付近にきている２００日線をうかがう展開となっている。一方、ポンド円は一時２１４円台に上昇し、２００８年以来の高値更新が続いている。 テクニカル勢からは、ポンドドルは週間見通しでは引き続き強気だが、日次の指標は１１月下旬以来初め